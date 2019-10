Bedrijf doet geen aangifte van vernielen hekwerk tijdens protest Groningen

Het bedrijf A.Hak gaat geen aangifte doen tegen de boer die maandag een hekwerk kapot reed tijdens het protest in Groningen. Het bedrijf zegt tegen RTV Noord dat de schade wordt vergoed door een betrokkene.

Bij het protest van boze boeren reed iemand op de Vismarkt met zijn trekker dwars door de hekken die het leidingbouwbedrijf daar had geplaatst. Een filmpje daarvan werd veel gedeeld.

Nog diezelfde dag werd het bedrijf benaderd door de bijrijder van de trekker. De man liep ooit stage bij A.Hak en voelde zich verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade.

"Hij vertelde dat hij garant staat voor de kosten", zegt een woordvoerder. "We willen ons niet mengen in de discussie rond het boerenprotest en wat ons betreft is met het vergoeden van de kosten de kous af." Om welk bedrag het gaat is nog niet duidelijk. De schade moet nog worden geïnventariseerd.

Bekijk hier hoe de trekker dwars door het hek rijdt: