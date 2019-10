Limburgse wasbeer loopt voor het eerst in speciale val

De zoogdiervereniging heeft sinds 1 oktober speciale kooien in gebruik. De wasberen worden gelokt met sardientjes. De sterke visgeur moet ze verleiden om in de kooi te kruipen. Voor het eerst is dat nu gelukt. Eerder kwamen er al een paar wasberen in kooien van het waterschap terecht. Die worden eigenlijk gebruikt om beverratten te vangen.

Gevangen wasberen worden ondergebracht bij Stichting AAP in Almere. Daar gaan ze eerst in quarantaine, waarna ze worden gesteriliseerd. Daarna worden ze herplaatst en leven ze de rest van hun leven in gevangenschap.

Huisdier

Wasberen werden ooit uit Noord-Amerika gehaald voor de pelsdierhouderij en ze werden ook als huisdier gehouden. Doordat er wasberen ontsnapten, zijn ze ook in de Europese natuur terechtgekomen. Ze richten veel schade aan en zorgen voor overlast.

