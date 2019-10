FrieslandCampina breidt niet uit in Bedum: 'toekomst melkaanvoer onduidelijk'

De uitbreiding van FrieslandCampina in het Groningse Bedum is van de baan. Een van de oorzaken is de onzekerheid over de stikstofmaatregelen. Daarnaast speelt de invoering van fosfaatrechten een rol, waardoor melkveehouders minder koeien zijn gaan houden, zegt een woordvoerder. Door deze omstandigheden is het onduidelijk of er in de toekomst genoeg melkaanvoer is voor de forse uitbreiding van de fabriek.

De plannen voor extra productiecapaciteit ontstonden een paar jaar geleden. Het bedrijf zag voldoende afzetmogelijkheden voor onder anderen de kaas en de ingrediënten voor kindervoeding die in Bedum geproduceerd worden. Extra grond was al aangekocht. Nu het plan is geschrapt, wordt nagedacht over een nieuwe bestemming daarvoor.

'Verstandige keuze'

"Een verstandige keuze", zegt Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. "De investering van zo'n uitbreiding moet terugverdiend worden, en ik kan me voorstellen dat FrieslandCampina de ontwikkelingen van stikstof- en klimaatmaatregelen eerst even afwacht."

Voor de melkveehouders is het afblazen van de uitbreiding geen slecht nieuws. "Als de investering wel gedaan wordt, maar niet terugverdiend kan worden, dan voelen de melkveehouders dat ook", zegt Wiegersma. Aan het eind van elk jaar krijgen melkveehouders namelijk een prestatietoeslag, afhankelijk van de winst die het bedrijf gemaakt heeft.

Werkgelegenheid

De gemeente Het Hogeland, waaronder Bedum valt, betreurt het besluit. Vooral omdat de uitbreiding banen zou opleveren, zegt een woordvoerder. Hoeveel banen precies is onduidelijk, omdat de uitbreidingsplannen nog niet volledig waren uitgewerkt.

"Het ging om een forse uitbreiding", zegt de gemeente. "En dat levert ook afgeleide werkgelegenheid op in de regio, zoals bij cateraars en schoonmakers." De gemeente laat weten wel begrip te hebben voor de overwegingen van FrieslandCampina.

Het geschrapte project in Bedum betekent volgens FrieslandCampina niet dat er op andere plekken niet wordt uitgebreid. Verder wordt steeds vaker samengewerkt met andere bedrijven. Zo kondigde het bedrijf deze maand een samenwerking aan met zuivelonderneming Royal Aware, die melk gaat verwerken voor de productie van mozzarella.