Vervoerders willen miljarden meer 'kartelcompensatie' van DAF

De schadeclaim die transportbedrijven tegen vrachtwagenbouwer DAF hebben ingediend, valt veel hoger uit. Het gaat volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) om vier miljard euro. Dat is ongeveer twee keer zo veel als eerder gedacht.

Jarenlang betaalden transportbedrijven te veel geld voor trucks. Dat kon doordat zes fabrikanten tussen 1997 en 2011 verboden prijsafspraken hadden. Voor dat kartel kregen DAF, Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco gezamenlijk een boete van 2,9 miljard euro. Het is de grootste kartelzaak in de geschiedenis van de Europese Unie.

Vanwege de schade die klanten van deze vrachtwagenfabrikanten hebben geleden, kondigde TLN een claim aan. Volgens TLN-advocaat Jeroen van Velzen betaalden de transportbedrijven gemiddeld zo'n 8000 euro per truck te veel. Daarbovenop komt nog rente.

260.000 vrachtwagens

"In Nederland is er voor zo'n 90.000 vrachtwagens een claim ingediend", zegt Van Velzen. "Daar zijn nu 170.000 Franse vrachtwagens bij gekomen." De directe schade is daarmee ruim 2 miljard. "Maar als je de misgelopen rente over al die jaren meetelt, kom je rond de 4 miljard uit", heeft Van Velzen uitgerekend.

Die rente is een van de redenen waarom het voor Franse transporteurs interessant is om in Nederland naar de rechter te stappen. Volgens Van Velzen tellen Nederlandse rechters misgelopen rente op bij een schade. Ook maakt het Nederlandse recht het mogelijk om met veel gedupeerden gezamenlijk een claim in te dienen, wat voordeliger en eenvoudiger is. Ook daarin zijn Franse rechters volgens de advocaat minder toeschietelijk.

Als een schadeclaim wordt toegekend, kan DAF volgens Van Velzen de schade voor een deel verhalen op andere vrachtwagenfabrikanten. "De karteldeelnemers worden gezien als een groep. Dan kun je er één uitpikken en daar je schade claimen, ook als je geen DAF maar bijvoorbeeld een Volvo kocht."

Snelle oplossing

TLN denkt dat er twee tot zeven jaar overheen gaat voor schadeclaims toegekend en uitgekeerd zijn, maar hoopt op een snellere oplossing. Het bedrijf roept DAF op om te praten over een schikking.

Een DAF-woordvoerder onthoudt zich van commentaar.