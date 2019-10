'Artsen die ouderen zonder rijbewijs willen herkeuren haken af door cursus'

Er zijn te weinig artsen voor het herkeuren van honderden ouderen van wie het rijbewijs is verlopen. Tegelijkertijd wordt het artsen met wekenlange, verplichte cursussen moeilijk gemaakt om te helpen. Daardoor haken goedwillende artsen af, schrijft De Telegraaf.

"Het klopt dat wij een opleiding van tien weken geven. Het klopt niet dat dat onzinnig is", reageert woordvoerder Irene Heldens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen tegen de NOS. "Het gaat hier niet om een keuringsarts, maar om een medisch adviseur die beoordeelt of iemand veilig de weg op kan. Daarvoor moet je weten of iemand aan de eisen voldoet om de weg op te gaan."

Daartoe is een opfriscursus van een aantal dagen niet toereikend, stelt Heldens. "We willen dat iedereen goed beoordeeld wordt. Het is heel complex: is dit medicijn wel of niet geschikt? In welk stadium van een progressieve aandoening mag het wel en wanneer niet?"

Heldens beaamt dat de achterstand van zo'n 2000 mensen met een verlopen rijbewijs zo snel mogelijk moet worden weggewerkt. "Daar werken we heel hard aan. Maar u zult begrijpen dat we niet zomaar iedereen een stempel geven en zeggen: ga maar rijden. Daar moet goed naar gekeken worden."

Wachten op wetgeving

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) deed vorige maand nog een oproep aan gepensioneerde artsen en artsen die in deeltijd werken om zich te melding als keuringsarts. Omdat een groeiende groep 75-plussers het rijbewijs wil verlengen, zijn de wachttijden bij het CBR opgelopen. Het kan tot de zomer van 2021 duren tot de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Minister Grapperhaus (Justitie) was vorige maand niet bereid ouderen met een verlopen rijbewijs voorlopig toch toe te laten op de weg. Volgens hem moet eerst wettelijk worden vastgelegd dat 75-plussers met een verlopen rijbewijs een jaar mogen doorrijden zonder keuring.