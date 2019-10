Dekker: rechtsstaat niet in geding na neerleggen verdediging Weski

Minister Dekker wil geen oordeel geven over het besluit van advocaat Inez Weski om de verdediging van Ridouan Taghi neer te leggen. "Dat moet de rechter doen", zegt Dekker. Hij noemt het belangrijk dat verdachten goed vertegenwoordigd worden door een advocaat, wel benadrukt hij dat de rechtsstaat hiermee niet in het geding is.

Weski stopt met de verdediging omdat ze het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces vindt. De raadsvrouw vindt dat ze van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de versleutelde berichten die de verdachten naar elkaar stuurden. Ook zegt ze dat de rechtbank zich teveel laat leiden door het OM.

"Een individuele advocaat die haar werk neerlegt, dat kan dat gebeuren, maar dat betekent niet onmiddellijk dat de rechtsstaat in het geding is", zegt Dekker. Minister Grapperhaus van Justitie valt hem hierin bij. "Ik sta pal voor voor de onafhankelijkheid van onze rechters, onze rechtsstaat is zeer evenwichtig geregeld", zegt Grapperhaus.

Volgens Dekker kan het het liquidatieproces Marengo verder gaan: "Of er wordt een andere advocaat gevonden, of de rechter moet een andere oplossing vinden."