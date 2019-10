Oproep om Afghaanse tolk in Nederland te laten blijven

In een paginagrote advertentie in De Telegraaf vragen defensievakbonden, tolken en hulporganisaties aandacht voor een man die jarenlang als tolk voor het Nederlandse leger in Afghanistan heeft gewerkt.

De tolk vertaalde volgens de organisaties dertien jaar voor internationale militairen en moet binnenkort Nederland verlaten, omdat zijn verblijfsvergunning is afgewezen.

Ze zeggen in de advertentie dat de tolk in Afghanistan niet veilig is. "De Taliban en IS zien tolken en andere medewerkers die voor de internationale troepen in Afghanistan werkten als spionnen en verraders. Zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken."

Welkom?

Minister Bijleveld van Defensie zei afgelopen zomer nog dat tolken die zich bedreigd voelen, welkom zijn in Nederland. Volgens de organisaties worden ze echter net zo streng getoetst als alle andere asielzoekers.

De organisaties willen dat Nederland erkent dat alle tolken gevaar lopen, zonder aanvullende eisen te stellen aan de individuen. "We weten dat ze groot gevaar lopen in Afghanistan. Waarom sturen we tolken dan toch willens en wetens terug en jagen we hen mogelijk de dood in?", zegt Anne-Marie Snels, voorzitter van de vakbond voor defensiepersoneel AFM.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie op de kwestie. De organisaties zeggen dat de IND stelt dat onvoldoende is bewezen dat Taliban en IS het op de tolk hebben gemunt.