Willem-Alexander: stikstofprobleem samen oplossen, niet alleen de boeren

"Het stikstofprobleem is een uniek probleem dat we als samenleving als geheel moeten oplossen, niet alleen de agrariërs". Dat zei koning Willem-Alexander bij de afsluiting van het staatsbezoek aan India.

Willem-Alexander en Máxima ronden het bezoek vandaag af in de deelstaat Kerala, in het zuidwesten van India. Bij de afsluitende persconferentie werd de koning gevraagd naar zijn mening over de situatie in Nederland met de protesten van boeren. In november opperde de koning nog dat we best wat trotser mochten zijn op de boeren.

"Die uitspraak deed ik destijds in het kader van een werkbezoek aan de boeren met minister Schouten", reageerde de koning. "Toen klopte de uitspraak ook: ze hadden echt respect nodig. Maar we hebben het hier over een ander probleem: het stikstofprobleem is een Nederlands probleem waar we nog nooit eerder mee geconfronteerd zijn."

Volgens verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster blijkt uit het antwoord dat de kwestie politiek gevoelig ligt. "De koning was erg voorzichtig in zijn antwoord over de boeren. De uitspraak die hij vorig jaar november deed, toen hij zei dat de boeren meer respect verdienen, wilde hij niet herhalen. Hij ging niet in op hun boosheid."

'Land staat in de kinderschoenen'

Het eerste Nederlandse staatsbezoek aan India sinds 2007 begon afgelopen maandag. De koning spreekt van een "uitermate boeiend bezoek". Gevraagd naar de meest indrukwekkende ervaring in de afgelopen week wijst hij op de grote diversiteit in India. "Niet voor niets heet het een subcontinent: van hoge bergen tot lage vlaktes, culturele diversiteit, maar ook extreme rijkdom en armoede."

Ook Máxima viel de grote verschillen op. "We spraken met een ongeletterde moeder, die nooit naar school was geweest. Haar dochter had plannen om naar de universiteit te gaan en bij een bank te werken. Bijzonder om zo'n verschil te zien in één generatie." "Er zijn zoveel mogelijkheden in dit land", zei Willem-Alexander verder. "Het staat nog echt in de kinderschoenen."

Ook de veelbesproken baard van de koning kwam ter sprake. "Totdat hij eraf is, blijft hij", aldus Willem-Alexander. Ook Máxima werd naar haar mening gevraagd. "Het staat hem heel goed", antwoordde zij. Willem-Alexander: "U denkt toch niet dat ik een baard zou hebben als mijn vrouw het niet goed zou vinden?"