Wekdienst 18/10: protest in Catalonië en Amerikaanse importheffingen

Wat kun je vandaag verwachten?

Catalaanse vakbonden staken in Barcelona en de rest van Catalonië. Dat doen ze uit protest tegen de veroordeling van een aantal separatistische leiders. De staking kan, net als afgelopen dagen, veel chaos veroorzaken.

Duizenden Europese producten krijgen vanaf vandaag extra importheffingen opgelegd als ze aan Amerikaanse bedrijven worden verkocht. Het gaat onder meer om vliegtuigen, Franse wijn en Spaanse olijfolie. President Trump wil daarmee de staatssteun van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus afstraffen.

Het is de laatste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan India. Op NPO 2 zie je om 19.00 uur een samenvatting van het bezoek.

Wat heb je gemist?

De politie zit nog met veel vragen over het afgezonderde gezin uit Ruinerwold. Zo staat nog niet vast dat het echt om een gezin gaat en of er sprake is geweest van seksueel misbruik, zei plaatsvervangend politiechef Janny Knol gisteravond in Pauw: