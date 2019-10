Zoon van Mexicaanse drugsbaron El Chapo opgepakt

Speciale eenheden in Mexico hebben in een grootscheepse operatie een zoon opgepakt van de beruchte drugsbaron Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo. Die zit zelf een levenslange celstraf uit in de VS.

De man die nu is gearresteerd is Ovidio Guzmán, die samen met twee broers een belangrijke rol speelt in de top van het Sinaloa-drugskartel. Dat is het geval sinds El Chapo werd opgepakt in 2016. Toen brak een machtsstrijd uit binnen de bende, die in het voordeel van de factie van de broers Guzmán eindigde nadat de politie twee van hun rivalen wist in te rekenen.

Voorafgaand aan het oppakken van Ovidio Guzmán in Culiacán, de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa, waren er zware vuurgevechten tussen bendeleden en militairen. De criminelen hadden er blijkbaar lucht van gekregen dat de arrestatie eraan kwam en sloten de toegangswegen en straten in de stad af met brandende voertuigen, een gangbare methode van drugsbendes die strijd leveren met het leger. De bendeleden waren gewapend met geweren van een zwaar kaliber en op pick-uptrucks gemonteerde machinegeweren.

In de chaos ontsnapten enkele tientallen gevangenen uit de gevangenis van Culiacán.