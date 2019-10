Waarom staan sommige pensioenfondsen er goed voor en andere niet?

De rekenrente is afgelopen jaren flink veranderd. Een overzicht geven van de ontwikkeling van de rekenrente is lastig, omdat die verschilt per looptijd. Met andere woorden: wil je weten hoeveel geld je in kas moet hebben om over 60 jaar 1000 euro te kunnen uitkeren, dan pak je een andere rekenrente dan als je over 1 jaar moet uitkeren.

Nemen we bijvoorbeeld de rekenrente voor een uitkering over 30 jaar, dan was die begin 2015 nog 1,6 procent, inmiddels is die minder dan 0,5 procent.