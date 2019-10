Bisdom Roermond ontslaat kwart personeel

Het Bisdom Roermond ontslaat een kwart van het kantoorpersoneel. De opleiding voor catechisten stopt. Afdelingen voor pastorale zaken worden opgeheven. Twee van de drie kantoorgebouwen gaan op termijn dicht.

Het bisdom kan niet anders, nu er een jaarlijks tekort is van 1,3 miljoen euro op de begroting. De tekorten bij het bisdom worden veroorzaakt door tegenvallende inkomsten. Bijdragen van kerkgangers lopen terug, terwijl de kosten blijven stijgen, meldt 1Limburg,

In totaal is voor veertien werknemers van het bisdom deels of volledig ontslag aangevraagd. De betrokken personeelsleden hebben dat vanmiddag te horen gekregen. De gevolgen zijn overal bij het bisdom merkbaar. Afdelingen die zich bezighouden met pastorale zaken, zoals de Diocesane Pastorale Dienst en de Dienst Kerk en Samenleving, worden opgeheven.

Ook de opleiding voor catechisten, Kairos, stopt. Catechisten zijn vrijwilligers die bijvoorbeeld zieken bezoeken.

Gebouwen afstoten

Het personeel van het Bisdom Roermond is nu nog verdeeld over drie kantoorgebouwen. Een daarvan gaat op korte termijn al dicht. Op termijn is het de bedoeling dat al het personeel vanuit één plek werkt.

Het zwaartepunt van de katholieke kerk in Limburg komt volgens bisschop Harrie Smeets nu vooral bij de parochies te liggen. Het bisdom speelt alleen nog maar een ondersteunende rol. Zowel de parochies als het bisdom moeten volgens Smeets op zoek naar andere bronnen van inkomsten.