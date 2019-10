Voorlopig nog geen duidelijkheid over stikstofaanpak

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk. Plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten uit de gebieden verdwijnen.

Bij de presentatie begin deze maand werd duidelijk dat het kabinet honderden miljoenen zal uittrekken om de problemen op te lossen.

Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel en voor het uitkopen van boeren die willen stoppen met hun bedrijf en om de bouw aan de gang te houden.

In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland in de ban is van stikstof: