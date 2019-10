Ernstig ongeval bij Breukelen, A2 richting Amsterdam dicht

Kort voor het ongeval werd gewaarschuwd voor een spookrijder op de A2. De politie kan nog niet bevestigen of dit ook de oorzaak is. "Het onderzoek hiernaar is net gestart. Hulpverlening heeft nu prioriteit", aldus een woordvoerder.

Het verkeer achter het ongeluk wordt weggeleid door Rijkswaterstaat. Verder is er een rijstrook richting Den Bosch dicht en staat er aan die kant van de weg een kijkersfile.

Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg tot en met de avondspits gesloten blijft. Er wordt gevreesd voor een drukke spits rond Utrecht, ook vanwege werkzaamheden bij knooppunt Oudenrijn.