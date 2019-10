Abseilend arrestatieteam houdt geveltoerist aan in Amsterdam

Levensgevaarlijke klimpartij

De politie kwam rond 10.00 uur in actie na een melding over een bedreiging in een trapportaal. Volgens nog onbevestigde berichten veroorzaakte de man vaker problemen. De politie stuurde een arrestatieteam dat vrijwel direct abseilend vanaf het dak van de flat op de verdachte afging. De verdachte op zijn beurt liet zich van de galerij afvallen, klom op een ander balkon en probeerde een verdieping lager al rennend te ontsnappen.

Na een nieuwe levensgevaarlijke klimpartij langs de gevel, maar nu naar boven, eindigde de ontsnappingspoging van de man op het dak van de flat. Daar kon het arrestatieteam de geveltoerist alsnog aanhouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau.