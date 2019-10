Automobilist die vrouwen neerstak gevonden via kenteken schoonmoeder

De man die verdacht wordt van het neersteken van vier vrouwen vanuit zijn auto, kwam in beeld dankzij het kenteken van de auto van zijn schoonmoeder. Dat bleek vandaag bij het begin van de behandeling van zijn strafzaak.

De 24-jarige René V. stak eind vorig jaar en begin dit jaar in Castricum, Egmond en Barsingerhorn vrouwen neer vanuit een auto. Alle slachtoffers waren op dat moment aan het hardlopen of zaten op de fiets.

NH Nieuws schrijft dat er in de zomer van vorig jaar ook een incident was in Schagen. Toen zou V. een vrouw tegen haar schouder hebben gestompt en pijpbewegingen naar haar hebben gemaakt. De vrouw besloot melding te maken bij de politie en gaf ook het kenteken van de auto door. Dat leidde niet tot een aanhouding.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie ging het toen om een melding en geen aangifte. Ook leek de melding niet zo interessant omdat de auto op naam van een vrouw stond.

Onrust bij joggers

De melding werd pas interessant toen de vrouw opnieuw contact opnam met de politie. "De vrouw is opsporingsprogramma's gaan bekijken en zag het nieuws over de latere steekincidenten in de omgeving", aldus de woordvoerder. Ze nam toen opnieuw contact op met de politie. Nieuw onderzoek naar het kenteken leidde vervolgens naar de auto van de schoonmoeder van de man. Hij woonde op hetzelfde adres.

De aanvallen leidden tot onrust bij joggers in de regio. De gemeenten Bergen, Heiloo en Castricum adviseerden inwoners om alleen nog in groepjes hard te lopen en liever niet alleen.

Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk vanmiddag de strafeis bekend.