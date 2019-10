Vrouw (27) veroordeeld voor doden van haar baby

Een 27-jarige vrouw is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs voor het doden van haar zoontje in 2012.

De vrouw bracht het kindje van negen maanden om het leven door zijn neus en mond dicht te knijpen. Ook blijkt dat de baby hersenschade had die veroorzaakt zou zijn door eerder misbruik.

Volgens een verklaring van de vrouw zag ze op tegen de verzorging van de baby. Ze wilde aan haar omgeving laten zien dat ze een goede moeder was, maar hield dat uiteindelijk niet meer vol. Ze heeft de baby om het leven gebracht toen hij lag te slapen.

Bekennende verklaring

De zaak tegen de vrouw was eerder geseponeerd. Dat veranderde toen zij een bekennende verklaring aflegde in 2018. Door die verklaring werd zij uiteindelijk vervolgd. De vrouw krijgt naast haar gevangenisstraf tbs met voorwaarden, die kan worden omgezet naar tbs met dwangverpleging als zij zich niet aan de afspraken houdt.

De vrouw heeft borderline en een verstandelijke beperking. Daardoor is ze niet volledig toerekeningsvatbaar. De rechtbank vindt dat zij naast haar gevangenisstraf langdurig behandeld moet worden.