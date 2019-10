1400 treinreizigers gestrand tussen Leiden en Hoofddorp

Ruim 1400 reizigers zijn vanochtend uit drie treinen gehaald. Ze konden niet verder reizen vanwege een kapotte bovenleiding tussen Hoofddorp en Leiden.

Omroep West schrijft dat de reizigers zijn overgestapt op treinen die zonder bovenleiding kunnen rijden. De drie gestrande treinen worden weggesleept.

Vanwege de breuk in de bovenleiding is er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk tussen Hoofddorp en Leiden. De NS zet tot zeker 13.30 bussen in tussen Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sassenheim en Leiden Centraal. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Schiphol kunnen reizen via Utrecht Centraal.

Hoe de schade aan de bovenleiding kon ontstaan, is nog niet bekend.