Heel bemoedigend, nu de details, zegt Rutte over brexit-deal

Premier Rutte noemt het heel bemoedigend nieuws dat er een akkoord is over de brexit. "Nu moeten we de details bestuderen", voegde hij eraan toe, maar op zichzelf is het zeer bemoedigend. We zijn er heel blij mee."

Rutte gaf commentaar in Brussel, waar hij met zijn liberale collega's arriveerde voor een voorbespreking voor de tweedaagse Europese top die zal worden gedomineerd door de brexit en de Turkse inval in Syrië.

De Finse premier Antti Rinne reageerde sceptischer. Hij zei dat de bal nu bij het Britse Lagerhuis ligt, dat zaterdag in een speciale zitting bijeenkomt. "Ik hoop dat de brexitdeal ditmaal door het parlement komt", zei hij verwijzend naar de mislukte pogingen van premier Johnsons voorganger Theresa May om een brexitdeal door het Lagerhuis te loodsen.

"Erger dan May"

Op voorhand ziet het er ook voor Johnson niet goed uit. De Noord-Ierse DUP heeft zich al tegen het akkoord gekeerd, waardoor het voor Johnson nog moeilijker wordt een meerderheid te krijgen, en Labour-leider Corbyn noemt de brexitdeal van Johnson nog erger dan die van May.

Ook Guy Verhofstadt, die namens het Europees parlement mee-onderhandelde, benadrukt dat de Britten het akkoord nu nog wel moeten goedkeuren.