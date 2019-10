Ekoplaza neemt supermarktketen Marqt over, minstens negen winkels sluiten

Supermarktketen Marqt wordt overgenomen door Udea. Dat is het moederbedrijf van de biologische supermarktketen Ekoplaza. Een meerderheid van de aandeelhouders in Marqt steunt de deal.

Marqt stond al een tijd te koop. Het bedrijf, dat vooral vestigingen heeft in de grote steden, leed verlies. De nieuwe eigenaar zegt dat van de 21 vestigingen er 9 tot 11 zullen sluiten. "In eerste instantie zal het aantal winkels het komende jaar teruggaan naar een gezonde basis van rendabele zaken, om vanuit hier weer verder te kunnen gaan bouwen," staat in een persbericht.

De keten zal gaan focussen op kleinere winkels. Marqt werd in 2008 opgericht, het bedrijf verkoopt duurzaam en biologisch eten en had een relatief duur imago. Eerder werd al besloten om twee grote filialen te sluiten.

Oprichter is tegen

Oprichter en aandeelhouder Quirijn Bolle is tegen de overname door Ekoplaza, meldt NRC. Vandaag dient er een kort geding tegen Bolle van voorstanders van de overname. Ze willen dat hij zijn medewerking verleent aan de overname.

"Via juridische weg zal nog een formele bekrachtiging van dit besluit worden gevraagd bij de aandeelhouders van Marqt die nog niet hebben getekend", zeggen de bedrijven hierover. Omdat hij geen meerderheidsaandeelhouder is kan Bolle de overname waarschijnlijk niet tegenhouden.