Ravage na plofkraak Vlaardingen: 'Brokstukken liggen honderd meter ver'

Een plofkraak op een pinautomaat in Vlaardingen heeft geleid tot een ravage. De gevel van de supermarkt waar de geldautomaat in zat, is deels weggeblazen.

"Sommige brokstukken zijn zeker honderd meter verderop terechtgekomen", ziet een verslaggever van Rijnmond. "Ze zijn ook in de buurt van auto's beland."

Omwonenden hoorden rond 04.00 uur harde klappen. Omdat de woningen niet dicht bij de supermarkt liggen, hoefde niemand zijn huis uit.

De politie heeft de omgeving afgesloten en onderzoekt nog of het veilig is om in de buurt van de opgeblazen geldautomaat te komen. Of de supermarkt vandaag weer opengaat, is nog niet duidelijk.