Boerenprotest: eerst goedmaakontbijt voor Hagenaars, daarna weer actie

Tientallen actievoerende boeren hebben de nacht doorgebracht op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn blijven hangen na de grote demonstratie van gisteren. Sommige boeren bleven voor de gezelligheid, anderen gaan vandaag verder met hun actie tegen de stikstofmaatregelen. De Tweede Kamer debatteert daar vandaag over met minister Schouten van Landbouw.

Na het boerenprotest waren de meeste agrariërs gisteravond alweer op weg naar hun boerderij. Voor de achterblijvers was gisteravond nog een afterparty, die tot in de kleine uurtjes doorging. De gevolgen daarvan zijn vanochtend nog merkbaar. "Ik ben een paar mensen tegengekomen die nauwelijks aanspreekbaar waren", vertelt verslaggever Roel Pauw.

Geen koffiezetapparaat

De boeren hadden met tentjes en caravans een provisorisch kampement opgeslagen. Als ze zich zouden gedragen, was dat geen probleem, had de gemeente vooraf gezegd. Sommigen probeerden in de trekker te overnachten.

"We vonden de trekker in eerste instantie een goede plek om te slapen", vertelt een jonge boer. "Dat hebben we twee uur volgehouden, maar daarna zijn we toch maar tussen de jongens in de caravan gaan liggen." Over het blikje energiedrank in zijn hand: "Je moet toch een ontbijtje hebben. Ik heb geen koffiezetapparaat bij me in de trekker."

Nog een dagje actie tegen de stikstofregels zien ze na een natte afterparty niet zitten. "We zijn gisteravond allemaal zeiknat geregend, dus ondertussen hebben we wel weer zin om thuis bij de kachel te zitten." Thuis is voor hem in Ede, over binnenwegen een paar uur rijden.

Ontbijt met shoarma

De boeren die vandaag wel doorgaan met hun actie ontbijten om 8.00 uur bij de Hofvijver, waar ook belangstellende Hagenaars bij mogen aanschuiven. Op het menu staan behalve kaas en brood ook shoarma. Er is genoeg te eten voor 5000 man, belooft organisatie Farmers Defence Force.

De protesterende boeren willen op die manier iets terugdoen voor de verkeersoverlast die ze gisteren veroorzaakten. Ook willen ze druk uitoefenen op de leden van de Tweede Kamer, vanwege het debat over de stikstofmaatregelen. Het is de bedoeling dat de boeren tegen het eind van de ochtend een voettocht maken langs diverse instanties, maar wat daar precies gaat gebeuren, kon de organisatie nog niet zeggen.

Het Binnenhof blijft voor de demonstrerende boeren ook vandaag verboden terrein. De trucks van Defensie die hen daar gisteren weg moesten houden, staan er ook nu weer.