Wekdienst 17/10: boerenontbijt in Den Haag en EU-top over brexit en Syrië

Wat heb je gemist?

Op woensdag 20 november leggen ziekenhuismedewerkers in het hele land hun werk neer in niet-spoedeisende zaken. Dat is de stakingsvariant voor ziekenhuizen. Het is voor het eerst dat ze overgaan tot een landelijke 'staking'. De vakbonden doen dit om een betere cao af te dwingen bij de werkgevers.

De bonden willen in de cao een structurele salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Ook willen ze maatregelen om de werkdruk te verlichten.

De verbeteringen zijn volgens de vakbonden nodig om verpleegkundigen extra te belonen en om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg is groot en de uitstroom ook.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De zonneauto van de TU Delft is uitgevallen in de World Solar Challenge. Het Vattenfall Solar Team lag op kop en was bezig aan de laatste etappe van de 3021 kilometer lange race door Australië, toen de auto onverwachts in brand vloog.

De coureur kon de auto aan de kant zetten en werd door een teamgenoot "de auto uit gesleurd" en in veiligheid gebracht. "Ik sta hier naast een brandend hoopje koolstof", zei coureur Tim van Leeuwen, een van de vier bestuurders van de zonneauto, kort na het ongeluk."

"De schrik en het ongeloof zitten er hier goed in. We reden het laatste stuk richting Adelaide en hadden nog 250 kilometer te gaan", zegt hij. "Toen er ineens rook mijn coureurskuip binnenkwam, wist ik dat het foute boel was."