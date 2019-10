Twintig bewoners Valkenswaard huis uit om mogelijk explosief bij café

In Valkenswaard zijn twintig bewoners van een appartementencomplex uit hun huis gehaald vanwege de vondst van een mogelijk explosief voor de ingang van een nabijgelegen café. De omgeving is afgezet.

De politie vond het projectiel in de loop van de nacht. Een explosievenverkenner van de politie schatte de situatie in als reëel gevaar, en daarom is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie opgeroepen. Die dienst onderzoekt nu of het gaat om een echt explosief.

De twintig bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen door de gemeente. Onduidelijk is of zij vannacht nog terug naar huis kunnen.