'Nederlandse zendeling vorige maand omgekomen bij trektocht in Nepal'

Een Nederlandse zendeling is vorige maand omgekomen in Nepal, meldt het Nederlands Dagblad. De 27-jarige Thomas raakte op 22 september vermist en werd twee weken later gevonden. Ook een 42-jarige Koreaan kwam om het leven.

Vermoedelijk is hij tijdens een trektocht verdwaald in barre weersomstandigheden, schrijft de krant. De man was onder meer actief voor de zendingsbeweging Operatie Mobilisatie. Die bevestigt tegen het ND dat hij is overleden, maar maakt zijn achternaam niet bekend. Lokale media in Nepal maakten eerder deze maand al melding van de vermissing.

Zendingswerk in de bergen

Thomas studeerde Nepalees aan een lokale universiteit en was tijdens zijn vakantie met de Koreaan aan een tocht begonnen. Mogelijk wandelde hij het Tamang Heritage Trail voor een andere organisatie Climbing for Christ, dat zendingswerk doet in bergachtige gebieden.

De Nederlander werd gevonden aan de voet van een klif. Volgens het Nederlands Dagblad wordt hij vandaag begraven.