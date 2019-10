Zonneauto TU Delft afgebrand: World Solar Challenge voorbij

De zonneauto van de TU Delft is uitgevallen in de World Solar Challenge. Het Vattenfall Solar Team lag op kop en was bezig aan de laatste etappe van de 3021 kilometer lange race door Australië, toen de auto onverwachts in brand vloog.

Het team, dat voor de tiende keer meedeed met de tweejaarlijkse race, stevende af op de achtste overwinning. De coureur kon de auto aan de kant zetten en werd door een teamgenoot "de auto uit gesleurd" en in veiligheid gebracht.

"Ik sta hier naast een brandend hoopje koolstof", zegt coureur Tim van Leeuwen, een van de vier bestuurders van de zonneauto. "De schrik en het ongeloof zitten er hier goed in. We reden het laatste stuk richting Adelaide en hadden nog 250 kilometer te gaan."

"Het ging hartstikke goed: we reden krap aan de leiding met 100 kilometer per uur, maar op gegeven moment rook ik een brandlucht. Ik vroeg nog aan de begeleidende auto achter me of dat uit de auto kwam, maar alle waardes waren goed. Toen er ineens rook mijn coureurskuip binnenkwam, wist ik dat het foute boel was."