Chinees is Wildlife Photographer of the Year met deze confrontatie

De 14-jarige Cruz Erdmann, uit Nieuw-Zeeland, won in de categorie 'Young Wildlife Photographer of the Year' met zijn foto genaamd Night Glow. Erdmann maakte de foto van de architeuthis, een reuzeninktvis, tijdens een nachtduik in de Straat van Lembeh bij Noord-Sulawesi in Indonesië.

De foto's zijn vanaf 18 oktober tot 31 mei 2020 te zien tijdens de Wildlife Photographer of the Year expositie in het National History Museum in Londen. In totaal worden er tijdens de expositie 100 foto's getoond in 19 categorieën.