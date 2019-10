Turkse jongeren verstoren protest Koerden Rotterdam, sfeer grimmig

De Turken die een tegengeluid lieten horen staken vuurwerk af en bleven niet in het vak voor tegendemonstranten, meldt RTV Rijnmond. Zij hadden zich vooraf niet aangemeld. Wel hield de politie rekening met hun komst.

Ook in andere steden zijn deze week Koerdische protesten, onder meer in Arnhem en Den Haag. Zaterdag is een grote landelijke demonstratie in Amsterdam.

De Koerden vinden dat Nederland en de Europese Unie zich laten gijzelen door Turkije. Dat land dreigt alle vluchtelingen uit Syrië door te laten naar Europa als de EU sancties oplegt aan Turkije vanwege de inval in Noord-Syrië.