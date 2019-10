Archeologen vinden twintig vrijwel intacte doodskisten in Luxor

De gravures en kleuren zijn goed bewaard gebleven. Uit de schilderingen is volgens archeologen op te maken dat in de kisten belangrijke mensen, zoals machtige functionarissen of edelen, liggen.

De gevonden kisten lagen op twee niveaus in een groot graf. Het is nog niet duidelijk hoe oud de graven precies zijn. Zaterdag komt het ministerie met meer informatie over de vondst.

Vorige week werd ook al een belangrijke vondst door het ministerie bekendgemaakt. In Luxor werd een oud-industrieel gebied gevonden met 30 magazijnen voor werknemers in de grafindustrie. Egypte hoopt dat de recente vondsten het toerisme naar het land weer op gang zullen brengen. Door sociale onrust en terroristische aanslagen is het aantal toeristen dat naar Egypte reist de afgelopen jaren sterk gedaald.