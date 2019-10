Groot deel binnenstad Den Haag ligt plat door boerenprotest

Op de Koekamp werden de boeren in de loop van de middag wel toegesproken door verschillende actieleiders en politici. PVV-leider Wilders hield de actievoerders voor of ze "hier, in deze stad, meer of minder stikstofregels willen", verwijzend naar zijn omstreden uitspraak over Marokkanen, waarvoor hij in hoger beroep terechtstaat.

Op het luidkeels gescandeerde 'minder' antwoordde Wilders net als bij zijn Marokkanen-uitspraak: "Dan gaan we dat regelen".

Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force beschuldigde het kabinet ervan uit te zijn op een burgeroorlog met de boeren. Dat er geen bewindslieden waren noemde ze 'laf'.