Postbode Breda verbergt 12.000 brieven en pakjes in zijn schuur

In de wijk Brabantpark in Breda wordt voor het eerst sinds begin augustus weer gewoon post bezorgd. Ruim tweeënhalve maand kwamen er nauwelijks brieven of pakjes aan. Uit intern onderzoek door Post.nl blijkt dat de besteller zo'n 12.000 poststukken niet bezorgde maar opsloeg in een schuur bij zijn huis. De man is ontslagen.

"We vinden het verschrikkelijk", zegt Post.nl-woordvoerster Ellen Talsma bij Omroep Brabant. "Maar we zijn wel blij dat we nu eindelijk weten wat er aan de hand is."

Bewoners van het postcodegebied 4817 trokken in augustus aan de bel bij Post.nl. Beloofde post kwam niet aan. Brieven en pakketjes werden wel keurig afgehaald bij het sorteercentrum, maar verdwenen daarna uit beeld. "We zaten met onze handen in het haar", aldus Talsma.

99 postzakken in de schuur

Het was uiteindelijk een collega die met een tip Post.nl op het goede spoor zette. Post.nl ging op onderzoek uit en trof in de schuur van de wijkbezorger 99 postzakken aan. De afgelopen weken zijn alle brieven en pakketten handmatig geteld. In totaal gaat het om ongeveer 12.000 brieven en pakketten.

De betreffende bezorger is ontslagen. Over zijn motief is niets meegedeeld. De bewoners van Brabantpark hebben allemaal een brief ontvangen waarin staat wat er is gebeurd. Een deel van de post wordt de komende twee weken nabezorgd. Talsma: "Niet alles. Zoals tv-gidsen, daar hebben mensen nu toch niks meer aan."

In juli werden in een bos in Laren duizenden poststukken gevonden die waren begraven in acht verschillende kuilen. In dat geval bleek een postbezorger van Sandd verantwoordelijk.