UvA-medewerker weigerde Turkse student vanwege politieke situatie in Turkije

Een medewerker van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een Turkse student afgewezen voor een stage vanwege de politieke situatie in Turkije.

Dat bevestigt de UvA in een reactie op berichten op sociale media, waarin te lezen is dat de medewerker op een e-mail van de vrouw schrijft "geen studenten uit Turkije" uit te nodigen vanwege de Turkse inval in het noordoosten van Syrië.

Excuses

"Wij keuren de reactie van de medewerker af", laat de UvA weten. Vervolgens is er volgens de universiteit direct excuses aangeboden aan de betrokken student: "De UvA is een inclusieve en diverse universiteit. Afkomst of politieke motivatie mag nooit reden zijn voor afwijzing van wie dan ook. We nemen de kwestie daarom hoog op."

Volgens de universiteit is de medewerker duidelijk gemaakt dat de reactie "niet acceptabel" is en zal het gesprek worden aangegaan. "Op basis hiervan wordt besloten welke maatregelen worden genomen."