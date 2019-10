Maastrichtenaar verdacht van veertien aanrandingen

Justitie verdenkt een 38-jarige Maastrichtenaar van een lange reeks aanrandingen en een verkrachting. De man zou tussen 2016 en 2018 veertien aanrandingen en een verkrachting op zijn geweten hebben. Voor de rechtbank eiste justitie vandaag zes jaar cel.

De man zit al ruim een jaar in voorarrest. Hij liep in september 2018 tegen de lamp toen de politie een lok-agente had ingezet en de verdachte haar agressief benaderde, meldt 1Limburg.

Tijdens de rechtszitting vandaag bleek dat de man destijds bij een hotel werkte. Hij ging vooral op vrijdagen en zaterdagen, voor of na zijn werk, op pad en beschouwde heel Maastricht als zijn 'jachtgebied'. Volgens justitie benaderde hij vrouwen vanaf zijn scooter. Vervolgens betastte hij ze. In een geval zou sprake zijn geweest van een verkrachting. Het kenteken van zijn scooter had de man afgeplakt om herkenning te voorkomen.

Te weinig seks

De verdachte beriep zich op zijn recht om te zwijgen, ook toen de rechter hem vroeg waarom hij niets zei. Bij de politie heeft hij eerder wel een aantal bekentenissen afgelegd. Hij zei onder meer dat zijn vrouw hem te weinig seks heeft 'gegeven'.

Bij de rechtszaak was een aantal slachtoffers aanwezig. "En dan verklaart u niets. U heeft toch een dochter van 13 jaar oud? Doet dit dan helemaal niets met u?", vroeg de rechter. Het antwoord van verdachte: "zwijgrecht."

Advocaat Ivo van de Bergh van de man noemt de strafeis van zes jaar cel te hoog. Verklaringen van slachtoffers lopen op punten sterk uiteen, stelt hij. Ook is eerder een tweede verdachte aangehouden. "Dat hij niet meer wordt verdacht, betekent niet dat je die feiten maar op het bordje van mijn cliënt kan leggen", aldus Van de Bergh.

De uitspraak is over twee weken.