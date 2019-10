Kabinet en Kamer: probeer van 5 mei jaarlijks een vrije dag te maken

Net als bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaart, de eerste en tweede pinksterdag en de eerste en tweede kerstdag is Bevrijdingsdag een nationale feestdag. Dat is in 1990 in de wet geregeld.

Maar de meeste bedrijven geven hun werknemers op 5 mei geen vrij. In veel cao's is wel geregeld dat het één keer in de vijf jaar (op lustrumjaren zoals 2010, 2015 en 2020) een doorbetaalde dag is.

Alleen ambtenaren hebben ieder jaar vrij en dan zijn ook de meeste scholen dicht.