Moordverdachte uit Sittard pleegt zelfmoord in cel

Een 71-jarige man uit Sittard die eerder tot levenslang werd veroordeeld wegens de moord op zijn ex-vrouw, heeft vannacht zelfmoord gepleegd in zijn Vlaamse cel. Hij zou vandaag opnieuw terecht staan voor de moord van ruim tien jaar geleden.

Zijn ex-vrouw, een gepensioneerde kleuterjuf, werd op 13 januari 2009 dood aangetroffen in de garage bij haar woning in Maasmechelen (B). Ze was doodgeschoten, meldt 1Limburg.

Hoewel haar man altijd heeft gezegd dat hij onschuldig is, sprak de advocaat van de jongste dochter over "de perfecte moord". De verdachte zou al eerder moordplannen hebben gehad na een langdurige vechtscheiding en ruzie over geld. Na de moord vluchtte hij naar het buitenland.

De man werd in mei bij verstek veroordeeld tot levenslang. Dat gebeurde bij een Belgische rechtbank. Tegelijkertijd ging een internationaal opsporingsbevel uit. Na een aantal tips van Nederlanders en Belgen die in de buurt wonen, leidde dat op woensdag 29 mei tot zijn aanhouding in het Spaanse stadje Calpe, niet ver van Benidorm.

Alles afgepakt

In België bestaat de mogelijkheid om de rechtszaak opnieuw te doen na een veroordeling bij verstek. Deze week begon dat nieuwe proces. Gisteren nog getuigde een van zijn dochters.

Voor vandaag was een nieuwe zittingsdag gepland, maar vanochtend vroeg werd man uit Sittard dood in zijn cel gevonden.