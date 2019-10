Rechter verbiedt deels de staking van personeel KLM catering

De geplande stakingen van komende donderdag en volgende week donderdag door het personeel van KLM Catering Services zijn door de rechter deels verboden. Intercontinentale vluchten vanaf Schiphol moeten tijdens de geplande actiedagen gewoon worden voorzien van maaltijden, omdat passagiers voor zulke lange vluchten niet zonder eten kunnen zitten.

KLM Catering Services stapte naar de rechter om de staking tegen te houden. De rechter gaat hier deels in mee, maar geeft wel toestemming voor het niet leveren van cateringservices aan Europese vluchten.

Vorige week donderdag legden veel medewerkers in de catering het werk neer voor een betere cao. Met KLM Catering Services waren toen afspraken gemaakt in verband met de veiligheid op Schiphol. De leden van FNV Catering waren daar niet blij mee en dus is besloten dat ook de medewerkers van KLM Catering Services mee doen aan de stakingen.

De vakbond zegt niet ontevreden te zijn met de uitspraak van de rechter. "Mensen die willen staken, kunnen dat nu doen zolang er wel een minimale bezetting is op Schiphol. Ik had liever geen beperkingen gehad maar dit is veel beter dan een volledig verbod", zegt Harry de Wit, bestuurder bij FNV Catering.

De 24-uursstakingen van komende donderdag en volgende week donderdag gaan dus gewoon door. Niet alle vakbonden doen mee. CNV en De Unie hebben al wel een akkoord gesloten over een nieuwe eenjarige cao.