Boeren rijden Malieveld met trekkers op, tegen afspraken in

Toch laat de politie het toe, omdat er "genoeg plek" is. De politie beschikt zelf niet over zwaar materieel om de tractoren tegen te houden.

"De politie hield vanochtend vroeg nog mensen tegen, maar blijkbaar is het toch gelukt", zegt verslaggever Roel Bolsius. "Als je ziet hoeveel trekkers er zijn en hoeveel politieagenten, dan begrijp je wel dat er geen houden meer aan was." De sfeer op het Malieveld is gemoedelijk, zegt hij. Wel wordt hier en daar met vuurwerk gegooid.

Door de grote aantallen tractoren op de toegangswegen naar Den Haag, zoals de A4 en A44, staat het verkeer vast. Op verzoek van de politie heeft Rijkswaterstaat de A12 bij Nootdorp helemaal afgesloten.

De boeren zijn met een grote groep onderweg vanuit De Bilt naar Den Haag.

De boeren rijden dwars over de weg het grasveld op, melden journalisten ter plaatse.