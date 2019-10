Leider Hongkong kan plannen in parlement niet uitspreken door protest

Lam zei in haar toespraak wel dat het "voortdurende geweld en de haatzaaierij de kernwaarden van Hongkong ondermijnt". Daarna volgde een gedetailleerde uitleg over de woningbouw- en infrastructurele plannen van het stadsbestuur. Aan het eind riep ze de bevolking op "meningsverschillen opzij te zetten en elkaar niet meer aan te vallen".

De rebellerende oppositie ziet Lam als marionet van Peking en eist dat ze opstapt. "Alleen dan hebben we een goede toekomst", zei parlementslid Tanya Chan. Een collega van haar noemde de toespraak van Lam "een schande".

Uitleveringswet

De onrust in Hongkong begon in juni, toen de regering een wet in stemming wilde brengen die de uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt. Duizenden mensen gingen de straat op en er braken rellen uit.

Lam heeft in september gezegd dat ze de omstreden uitleveringswet zal intrekken, maar het protest was inmiddels uitgegroeid tot een breder verzet tegen het bestuur van Lam en het politieoptreden.