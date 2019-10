Wilders neemt het woord op laatste zittingsdag hoger beroep

De verdediging heeft meermaals betoogd dat het proces moet stoppen, omdat er sprake is van politieke bemoeienis. Toenmalig minister Opstelten zou inhoudelijk met het OM hebben gesproken voordat de beslissing werd genomen om Wilders te vervolgen.

Advocaat-generaal Gerard Sta zei vorige maand dat het OM zelfstandig de beslissing heeft genomen om Wilders te vervolgen en dat dat niet is gebeurd onder druk van het ministerie of de minister.

Meer of minder Marokkanen?

De zaak draait om uitspraken die Wilders deed rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Hij vroeg zijn aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilden in Den Haag en in Nederland. Het publiek antwoordde "minder, minder", waarna Wilders zei dat hij dat zou regelen. Een week daarvoor had hij op een Haagse markt ook gesproken over minder Marokkanen "als het even kan".