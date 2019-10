Nachtelijke onderhandelingen in Brussel leveren nog geen brexit-deal op

Ondanks de intensieve onderhandelingen hangt er in Brussel een stemming van voorzichtig optimisme over een nieuwe brexit-deal. Dat komt met name door een ontmoeting tussen Johnson en de Ierse premier Varadkar, vorige week.

Varadkar en Johnson zouden constructief hebben gesproken over onder meer de zogenoemde backstop, oftewel de garantie dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland ook na de brexit open blijft. De backstop is het grootste twistpunt in de brexit-onderhandelingen.