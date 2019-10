Dodental na orkaan Hagibis in Japan loopt verder op

Het dodental van de orkaan Hagibis in Japan is verder opgelopen naar 74. Volgens de Japanse publieke omroep NHK zijn veel mensen verdronken, doordat rivieren buiten hun oevers traden. Twaalf mensen worden nog altijd vermist, 220 mensen raakten gewond.

Hagibis trok afgelopen weekend over Japan. In het oosten van het hoofdeiland van Japan, Honshu, overstroomden 52 rivieren. Ook ontstonden er meer dan honderd aardverschuivingen door zware regenval. Volgens Weerplaza leidde de orkaan tot een nieuw regenrecord in Japan.

Fukushima

De meeste doden vielen in de regio Fukushima, waar bewoners hun handen vol hebben aan het opruimen en herstellen van de zwaarbeschadigde inboedel van hun woningen. Veel ouderen zitten nog in evacuatiecentra en kunnen voorlopig niet terug.

Volgens de NHK zitten zo'n 12.000 huizen nog altijd zonder elektriciteit of stromend water. Het is onduidelijk hoe lang mensen nog zonder die voorzieningen moeten doen. Ook de Japanse spoorwegen zijn getroffen: zo'n 120 treinen zijn beschadigd, omdat een depot voor de Japanse hogesnelheidslijn Shinkansen was overstroomd.