Grote groepen boeren met trekkers op weg naar boerenprotest

Grote groepen boeren die naar het boerenprotest gaan, zijn op pad. Onder meer op de A28 in de richting van Zwolle rijdt een lange stoet met boeren afkomstig uit de noordelijke provincies, op weg naar de verschillende protestlocaties.

De protestdag begint vandaag eerst op een sportpark aan de rand van De Bilt. In eerste instantie waren de boeren van plan te betogen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat ze de stikstofberekeningen van het instituut wantrouwen. In overleg met de gemeente en boeren is het protest verplaatst naar een locatie in de buurt. Veel medewerkers van het instituut werken vandaag thuis.

Op het programma staan onder meer toespraken van het Farmers Defence Force, de groep die deze protestdag heeft georganiseerd.