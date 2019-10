Massale steun voor agent die op Twitter beledigd werd vanwege zijn afkomst

Na de Tweet stroomden de reacties binnen. Het bericht werd meer dan achthonderd keer gedeeld en bijna zevenduizend mensen gaven aan het leuk te vinden. Büyükördek weet niet wat hem overkomt. "Mijn mailbak stroomt vol met positieve reacties. Ik krijg heel veel steun."

Kwetsend

Volgens Büyükördek krijgt hij geregeld opmerkingen als 'niet mijn politieagent' of 'terug naar je eigen land' naar zijn hoofd geslingerd op Twitter. "Als je dat op straat tegen me zegt, dan word je daar gewoon voor aangehouden. Maar op Twitter kan het anoniem. Het raakt me en het is kwetsend. Het voelt alsof je met 1-0 achterstaat puur vanwege je naam en afkomst."

Dat mensen hem nu massaal steunen, doet hem goed. "Het is wel mooi om te zien hoe dat is opgepakt en dat het eigenlijk is omgedraaid naar iets moois. En dat mensen er zich van bewust geworden dat je iemand niet om zijn naam mag veroordelen."