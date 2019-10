Tbs geëist tegen man die moeder doodsloeg in Bunschoten

De man belde na de mishandeling zelf de politie en vertelde dat hij zijn moeder had doodgeslagen tijdens een ruzie. Tegen de rechter zei hij dat hij dacht dat zij bovennatuurlijke krachten had. "Ik dacht ze mij naar de hel zou sleuren. Het leek wel alsof er een demon in haar zat", zei hij onder meer.

De Amersfoorter is in het verleden meerdere keren opgenomen geweest. Eind vorig jaar werd hij nog gedwongen opgenomen in een kliniek in zijn woonplaats. De rechtbank wilde dat hij daar zeven maanden zou blijven, maar na twee maanden werd hij al ontslagen. Volgens de familie van de vrouw had dat nooit mogen gebeuren en had haar dood voorkomen kunnen worden.

Gevaar voor zichzelf en anderen

De officier van justitie noemde de verdachte vandaag een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Het OM is het met deskundigen eens dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is en eist daarom geen gevangenisstraf, maar in plaats daarvan een gedwongen langdurige behandeling. De rechter is daarom gevraagd tbs met dwangverpleging op te leggen. De rechter doet over twee weken uitspraak.