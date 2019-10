EU laat Albanië en Noord-Macedonië in de wachtkamer

Albanië en Noord-Macedonië hebben nog geen toestemming om met de EU te onderhandelen over een toekomstig lidmaatschap. Met name Nederland en Frankrijk blijven dwarsliggen, bleek na overleg tussen EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Frankrijk wil eerst een discussie over hervorming van de toetredingsprocedure. Nederland zegt dat de twee landen hun best doen, maar dat ze hun zaken nog niet op orde hebben. Minister Blok wil dat Albanië meer doet aan bestrijding van misdaad en corruptie. Noord-Macedonië moet meer garanties geven over de onafhankelijkheid van zijn Openbaar Ministerie.

Naamsverandering

Voor Noord-Macedonië zijn de druiven extra zuur. Begin dit jaar veranderde dat land zijn naam van Macedonië in Noord-Macedonië, juist om lid van de EU te kunnen worden. Eerder blokkeerde buurland Griekenland de toetreding vanwege de naamkwestie.

Andere Europese lidstaten, waaronder Duitsland, zijn verbijsterd over de houding van Frankrijk en Nederland. Volgens Duitsland voldoen Albanië en Noord-Macedonië aan alle gestelde eisen. Het gevaar bestaat dat de reeds doorgevoerde hervormingen verslappen, zeggen de andere lidstaten. Ook kunnen de twee landen in handen van Rusland, China of Turkije gedreven worden, vrezen de lidstaten.

EU-topman Tusk wil de kwestie van de toetreding op de agenda zetten van de Europese top, komende donderdag.