Walibi doet aangifte tegen datalekmelder die om kaartjes vraagt

Een woordvoerder van het pretpark bevestigt tegenover Omroep Flevoland dat er aangifte is gedaan. Volgens de woordvoerder was er geen sprake van een verwijzing naar een eerder voorval, maar moet de e-mail worden opgevat als afpersing. Het park wil verder niets zeggen over de aangifte, maar de woordvoerder zegt wel dat het datalek bekend is en dat wordt gewerkt aan een oplossing.

Beverwijker Jan van Kampen zegt tegen NH Nieuws dat hij niets begrijpt van de aangifte. "Eerlijk gezegd ben ik nogal verward." Hij zegt dat het in zijn werkveld normaal is dat je iets terugkrijgt voor het melden van een datalek. "Het leek me gewoon leuk om Halloween bij Walibi te vieren met een groep vrienden. En kom op, vier kaartjes voor een pretpark: wat voor afperser ben je dan?"