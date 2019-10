'Gewoon demonstreren morgen en je verstand gebruiken'

Sociale media zijn voor de boeren een ideaal middel om zich te organiseren. Maar ook ideaal om bijvoorbeeld polls over de protestacties zoveel mogelijk in het voordeel van de boeren te laten eindigen.

"De boeren zijn te ver gegaan", is de stemming bij Stand.nl van NPO Radio 1 vandaag. Binnen 12 minuten na het delen van de link in de chatgroepen was het percentage 'nee' gestegen van 59 procent tot 79 procent. "Gestemd", reageren deelnemers van de chatgroep met een duim-emoji. "Onderaan het AD-artikel staat ook een poll."

De chatgroepen zijn ook ideaal om protestacties te coördineren. Van wie er nog een plekje zoekt om vannacht mee te rijden naar Den Haag tot het delen van instructies over wat wel of niet mag. "Iedere vorm van rellen is niet toegestaan en stadseigendommen mogen niet worden ontvreemd", staat in de aanvullende informatie voor deelnemers.

Incidenten 'niet meer dan logisch'

In Groningen waren deze twee regels gisteren door een aantal demonstranten geschonden. De deur van het provinciehuis werd ingebeukt met een trekker. Drie mannen werden opgepakt in verband met incidenten tijdens het protest. Hoewel FDF niet de organisator was van de acties gisteren, zijn de incidenten in Groningen daar onderwerp van gesprek.

"Ik vind het niet meer dan logisch", reageert Sita van Keimpema van FDF op de ongeregeldheden in Groningen. "Die boeren in Groningen zijn structureel genegeerd in al hun klachten. En je moet deze incidenten niet als iets structureels zien. We willen morgen juist een publieksvriendelijke actie houden."

Bekijk hier het hele interview met Van Keimpema: