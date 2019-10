Bouwsector: duizenden banen staan op de tocht

Duizenden banen in de bouw staan op de tocht, vrezen vakbonden en bouwbedrijven. Nu vier provincies de stikstofmaatregelen voorlopig van tafel hebben gehaald, kunnen veel bouwvergunningen nu toch niet uitgegeven worden. Projecten staan stil, en dat betekent minder banen, zeggen de bouwers.

Veel bedrijven hebben daardoor een personeelsstop ingevoerd, of overwegen dat, zegt Joep Rats van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Hij spreekt van "een acuut probleem in de bouw".

Tijdelijke ontheffing

Daarom pleiten de werkgevers en de werknemers gezamenlijk voor een tijdelijke ontheffing voor de bouw. "De bouw stoot maar zeer beperkt stikstof uit, maar de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn enorm groot", zegt Peter Roos van FNV Bouw.

Ze willen dat er een drempelwaarde komt. Dat houdt in dat onder een bepaalde stikstofwaarde geen vergunning nodig is voor een project. Ook pleiten ze ervoor om een tijdelijke piek in stikstofuitstoot toe te staan tijdens de aanleg van bouwprojecten. Dan kunnen veel vergunningen wel weer worden verleend.

"We zien veel bestuurlijk onvermogen", zegt Rats. "Gemeenten, provincies en het Rijk werken nu onvoldoende samen om het probleem op te lossen."

'We sluiten acties niet uit'

Gisteren demonstreerden boeren in acht provincies tegen de stikstofregels die daar zijn opgesteld. Drenthe, Overijssel en Gelderland haalden de maatregelen voorlopig van tafel. Vrijdag had Friesland dat ook al gedaan. Daardoor kunnen in deze vier provincies nu dus nagenoeg geen bouwvergunningen worden verleend.

"Op het moment dat blijkt dat er onvoldoende daadkracht wordt getoond door het kabinet, dan sluiten ook wij acties niet uit", zegt FNV'er Roos.