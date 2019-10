Onze gezamenlijke hypotheekschuld is 529 miljard, is dat erg?

Bij elkaar opgeteld is het 529.385.000.000 euro, de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens. En daarmee is Nederland een van de landen met de hoogste hypotheekschulden per huishouden in Europa.

Moeten we ons daar zorgen over maken? De Nederlandsche Bank zei eerder vandaag dat banken meer geld in kas moeten houden om 'een eventuele huizenprijscorrectie op te vangen'. En de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Steken we ons dus diep in de schulden, die we straks misschien niet meer kunnen terugbetalen als prijzen dalen en de rente stijgt?

Laten we eerst eens kijken naar die hypotheekschuldenberg. Nou klinkt bijna 530 miljard als veel geld en dat is het ook in vergelijking met andere landen. Maar hij is ook al zo'n tien jaar opvallend stabiel, ondanks de stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren. In de tien jaar daarvoor, tussen 2000 en 2010 verdubbelde onze hypotheekschuld namelijk nog, van minder dan 250 miljard naar meer dan 500 miljard.