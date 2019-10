Koning spreekt Indiërs die in Nederland studeerden: 'Ik zag de prins fietsen'

Op de tweede dag van het staatsbezoek aan India heeft het koninklijk paar met ongeveer vijftig Indiërs gesproken die in Nederland hebben gestudeerd.

Divya Jindal is één van hen. Zij studeerde stedenbouwkunde aan de TU Delft en ontmoette vandaag koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Rupalee Verma studeerde tegelijkertijd met Willem-Alexander geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

De alumni gingen na hun studie terug naar India.

In deze video vertellen beide vrouwen over hun tijd in Nederland en de ontmoeting met het koningspaar: